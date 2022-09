D1A : Charleroi s'effondre à domicile face au promu Westerlo

Les Zèbres concèdent leur deuxième défaite de rang en championnat après le revers à Louvain.

Soirée catastrophe pour le Sporting de Charleroi samedi à domicile face à Westerlo. Les Zèbres se sont logiquement inclinés 2-3 face au promu après un match qui aurait pu bien plus mal tourner.

En dix minutes, les visiteurs ont pris l'avantage avec deux buts, le premier signé Bryan Reynolds et le second Maxim De Cuyper. Une véritable claque pour Chaleroi dès le début de rencontre.

Heureusement pour le Sporting, Mbenza redonnait espoir aux siens à dix minutes de la fin de la première mi-temps sur un assist de Nkuba.

Si les hommes d'Edward Still pensaient cependant avoir fait le plus dur à quelques minutes de la fin grâce à une égalisation de Badji (88e), Westerlo a joué les trouble-fêtes jusqu'au bout en inscrivant un but sur le fil de Vaesen (90e), synonyme des trois points pour le promu.

Une soirée riche en émotions pour les Zèbres mais qui tournait en eau de boudin sur la fin.

Au classement, Charleroi est à la 9e place avec 12 points, à égalité avec son adversaire du jour qui se situe à la 10e place. Le classement pourrait encore évoluer en cas de victoire d'Anderlecht demain face à Courtrai.