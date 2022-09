Le sélectionneur de l'Algérie dévoile sa liste : Adem Zorgane et deux Belgicains repris

Privés de Coupe du monde, les Fennecs disputeront deux matchs amicaux durant cette trêve internationale. Ils recevront la Guinée le 23 septembre et le Nigéria le 27 au Stade Olympique d'Oran.

Le sélectionneur de l'Algérie Djamel Belmadi a dévoilé sa liste de 24 joueurs pour les deux joutes amicales. On y retrouve le milieu de Charleroi Adem Zorgane et les deux Belgicains Ahmed Touba (ex-Club de Bruges) et Youcef Attal (ex-Courtrai).

Andy Delort est bien de retour après un an de mise à l'écart, tout comme Nabil Bentaleb.