Un retour de Wenger à Arsenal ? Mikel Arteta valide

Arsène Wenger en a fini avec le travail d'entraîneur, mais est actif en coulisses. Pourrait-il l'être du côté d'Arsenal ?

Mikel Arteta, fraîchement nommé entraîneur du mois d'août pour les belles performances d'Arsenal, s'est ainsi exprimé concernant un retour d'Arsène Wenger, le plus illustre de ses prédécesseurs. "J'en serais très heureux. Les portes sont toujours ouvertes pour lui dans ce club quand il sera prêt à revenir, quand il sentira que c'est le bon moment. Il le sait et j'espère que cela arrivera bientôt", déclare Arteta via Sky Sports.

"S'il revient, cela va inspirer beaucoup de gens, qui seront heureux de le voir de retour à Arsenal". Arsène Wenger a quitté Arsenal en 2018 après 22 ans passés au club. Depuis, il n'a plus travaillé en tant qu'entraîneur ni sélectionneur, mais est actuellement actif à la FIFA.