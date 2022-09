🎥 Assist de Castagne, but de Tielemans, mais défaite de Leicester où la crise est totale

Leicester City avait pourtant ouvert le score. À la 6e minute de jeu, Youri Tielemans prenait ses responsabilités ; en deux tentatives, la première étant arrêtée mais le penalty étant retiré, il faisait 0-1 pour les Foxes. Kane et Dier remettaient Tottenham aux commandes, mais un bel assist de l'autre belge du match, Timothy Castagne, permettra à James Maddison d'égaliser d'une superbe volée.

En seconde période, ce sera la débandade : Tottenham inscrira...4 buts de plus, dont trois via l'inarrêtable Heung-Min Son, pour l'emporter 6 buts à 2. Une gifle, qui prive Leicester de prendre le moindre point. C'est simple : les Foxes ne comptent qu'une seule petite unité en 7 rencontres. Le premier non-relégable n'est encore qu'à 3 points, mais il va falloir réagir.

🔥🔥 Quel début de match sensationnel entre Tottenham et Leicester 🔥🔥 Deux minutes après avoir marqué sur pénalty via Tielemans, Leicester se fait surprendre par Prince Harry qui marque son 6ème but de la saison déjà 🥵 pic.twitter.com/kw5gFENXa4