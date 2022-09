Louis van Gaal attend la Coupe du monde : "Nous avons de bonnes chances"

L'adversaire de nos Diables en Ligue des nations figurera également parmi les équipes à suivre durant la prochaine Coupe du monde.

Présent en conférence de presse - selon des propos relayés par Het Laatste Nieuws - , le coach des Pays-Bas Louis van Gaal a expliqué son ressentiment quant à la prochaine Coupe du monde. Les Néerlandais sont versés dans un groupe composé du Sénégal, l'Équateur et le Qatar. Les matchs de Ligue des nations, dont une "finale" de leur groupe face à la Belgique, seront l'occasion pour lui de faire quelques ajustements avant la grande échéance.

"Je pense que nous avons un très bon groupe et il y a aussi une bonne hiérarchie. En termes de qualité individuelle, des pays comme l'Angleterre, l'Allemagne, la France et l'Espagne sont plus avancés", a-t-il déclaré. "Mais j'essaie de faire de cette équipe la meilleure équipe. Si nous tirons tous la même ficelle, je pense que nous avons de bonnes chances. En tout cas, les joueurs veulent faire tout ce qu'ils peuvent."