🎥 "Charles, je t'aime !" : Eden Hazard chambre De Ketelaere

Le capitaine des Diables Rouges a beau connaßtre une situation compliquée au Real, il n'a pas perdu son légendaire sens de l'humour.

Ce mardi au Proximus Basecamp de Tubize, les Diables Rouges se sont entraînés en marge de la réception du Pays de galles de ce jeudi.

Ce rassemblement, c'est un bol d'air pour Eden Hazard. Après ses problèmes récurrents de blessures, le Brainois n'arrive toujours pas à s'imposer au Real Madrid et la situation en inquièterait plus d'un. Mais c'est mal connaître le caractère et la personnalité d'Eden, qui a fait une nouvelle fois honneur à sa réputation d'animateur de vestiaire.

Une vidéo prise par Eleven montre en effet Eden se moquer gentiment de Charles De Ketelaere, dont la notoriété explose depuis son transfert à l'AC Milan. "Charles, je t'aime !", blague alors Hazard, devant les supporters venus rencontrer les Diables lors de la séance de ce mardi.