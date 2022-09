Après les Belgian Spurs, les Belgian Foxes : "Wout Faes ? Il a bien changé !"

Avec l'arrivée de Wout Faes, ils sont désormais quatre Diables Rouges à Leicester City. Ce n'était plus arrivé dans une équipe de Premier League depuis la fameuse époque des "Belgian Spurs", quand Dembélé, Alderweireld, Vertonghen et Chadli portaient le maillot de Tottenham.

Désormais, Youri Tielemans, Timothy Castagne, Dennis Praet (de retour de son prêt en Italie) et Wout Faes sont tous joueurs de Leicester City. Tielemans connaît bien le petit dernier, Wout Faes, seule recrue d'envergure des Foxes cet été et arrivé pour 20 millions d'euros de Reims. "Son adaptation se passe très bien. Malheureusement pour lui, ses premières minutes ont été dans un contexte difficile", reconnaît Youri Tielemans. Leicester a en effet pris 6 buts. "Mais son arrivée est une bonne chose pour les Diables et pour Leicester".

Les deux hommes se sont bien sûr connus à Anderlecht. "Mais il n'a pas eu besoin de mon aide pour s'adapter, c'est un adulte (sourire). On se connaît depuis 10 ans maintenant, il a bien changé depuis ses débuts, bien sûr".

Praet "vit un moment difficile"

Les quatre belges de Leicester City ne sont pas tous sélectionnés : Dennis Praet manque à l'appel. "Oui, Dennis vit un moment difficile en club. Il a peu de temps de jeu, mais je sais qu'il travaille dur pour convaincre le coach. Je sais qu'il aurait beaucoup aimé être présent avec nous en équipe nationale".