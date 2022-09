Deux cas de Covid dans la sélection allemande

Comme communiqué ce mercredi, les deux joueurs du Bayern Munich, Manuel Neuer et Leon Goretzka, ont été testés positifs au Covid-19. Tous deux ont été isolés et quitteront la sélection.

Testés positifs ce lundi, ils ont à nouveau été testés positifs ce mercredi. Ils rateront ainsi les deux rencontre de Ligue des nations contre la Hongrie (23/09) et l'Angleterre (26/09).

Oliver Baumann (Hoffenheim, 32 ans, 0 caps) remplace Neuer. On ne connait pas encore le nom du remplaçant de Goretzka.

ℹ️ @Manuel_Neuer and @leongoretzka_ have tested positive for Covid-19. Both have been isolated from the team and will depart from the hotel. pic.twitter.com/MkvzssItZm