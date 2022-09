Trois Diables jeunes retraités mis à l'honneur au coup d'envoi de Belgique - Pays de Galles !

Vincent Kompany, actuellement entraîneur de Burnley, Thomas Vermaelen, membre du staff de Roberto Martinez, et Mousa Dembélé, qui a pris sa retraite début 2022, étaient les invités d'honneur du Stade Roi Baudouin ce jeudi avant le coup d'envoi de Belgique-Pays de Galles (Ligue des Nations). Peter Bossaert, CEO de l'Union Belge, était présent à leurs côtés, et une vidéo a également été publiée pour rendre à "ces légendes des Diables Rouges".

Vermaelen a disputé son dernier match pour les Diables Rouges en quart de finale de l'Euro 2020, face à l'Italie. Vincent Kompany arrêtait quant à lui les Diables en 2019, pour devenir entraîneur à plein temps du RSC Anderlecht. Enfin, Mousa Dembélé avait disputé ses dernières minutes en Diable en septembre 2018, après la Coupe du Monde.

A homage to these legends. Thanks for everything @VincentKompany @thomasvermaelen @mousadembele 👏👏 #DEVILTIME pic.twitter.com/yn095eHofH