L'Angleterre et huit autres pays se joignent à la Belgique pour le mouvement "One Love" au Qatar

Et il en sera de même pour tous les capitaines des sélections qui ont rejoint le mouvement : Pays-Bas, Belgique, Danemark, France, Allemagne, Suisse, Norvège et pays de Galles.

Ces derniers veulent donc lutter contre les discriminations envers la communauté LGBT+ dans un pays où l'homosexualité est illégale.

S'ils n'ont pas boycotter le Mondial, plusieurs pays européens voudront néanmoins faire passer un message fort dans quelques semaines dès le coup d'envoi du tournoi.

"Je suis honoré de rejoindre les capitaines des autres sélections pour soutenir cette campagne", a déclaré Harry Kane.

We are uniting with nine other European countries in support of OneLove, a campaign that will use the power of football to promote inclusion and send a message against discrimination.