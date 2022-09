Un joueur de Manchester United aurait pu rejoindre le Club de Bruges

Cet été, Tyrell Malacia a rejoint Manchester United. Un superbe transfert pour le joueur de Feyenoord. Il y a un an, il était pourtant proche de Bruges.

Tyrell Malacia (23 ans) a signé à Manchester United contre 15 millions d'euros cet été. Un beau transfert pour l'international néerlandais, qui affrontera les Diables Rouges dimanche à Amsterdam. Malacia s'est depuis imposé à ManU, avec déjà 8 rencontres disputées. Il y a un an, pourtant, sa carrière aurait pu prendre une autre tournure.

Comme il l'a expliqué à Voetbal International, Malacia aurait ainsi pu signer au Club de Bruges. "Je voulais aller à Bruges, et je le pouvais, mais ça ne s'est pas fait. J'ai dû me résigner. Et avec du recul, on peut dire que cela a été une bonne chose", explique-t-il. "Tout dans la vie arrive pour une bonne raison".