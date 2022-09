A seulement 17 ans, un jeune né à Bruxelles est appelé avec les A du Rwanda !

La semaine dernière, Hakim Sahabo (17 ans) a été appelé avec les A de l'équipe nationale du Rwanda, qui dispute actuellement des matchs amicaux et rencontre la Guinée équatoriale ce vendredi.

Passé par les jeunes d'Anderlecht, de Genk et de Malines, le milieu offensif né à Bruxelles évolue actuellement avec les U19 de Lille et a disputé un match - durant 20 minutes - avec l'équipe réserve la saison dernière.

. @AmavubiStars head coach @CarlosAlos_ announces provisional squad to play 2 friendly matches in Morocco against Equatorial Guinnea and another yet to be determined match in the upcoming FIFA Window. pic.twitter.com/GBKDFGhvGr