"Nous réclamions des matchs contre des équipes comme la Belgique"

Le coach gallois a analysé la défaite de ce jeudi soir en Belgique (2-1) et a salué tant l'amélioration de ses joueurs que leur mentalité.

"La Belgique a fait 6 changements par rapport à l'équipe que nous avions affrontée en juin (1-1, ndlr), cela les a rendu plus forts. Nous étions sans 5 joueurs-clés", a déclaré le sélectionneur du Pays de Galles Rob Page en conférence de presse d'après-match.

"Quand vous avez des joueurs comme De Bruyne - un talent de classe mondiale - ou Eden Hazard en face de vous et qu'ils sont balle au pied, vous savez qu'ils peuvent faire mal", a-t-il continué. "Nous voulions être courageux, agressifs au pressing. Nous avons très bien commencé le match, mais nous avons encaissé. Nous ne pouvions pas presser haut, et à chaque fois que nous le faisions ils jouaient en profondeur. Quand nous sommes passés ensuite en 5-4-1 à la mi-temps, nous étions plus solides, plus compacts."

"C'était une très bonne expérience, d'apprendre à s'adapter quand les choses ne tournent pas en notre faveur. Nous avions demandé cela (en marge de la Coupe du monde) : jouer contre des équipes comme la Belgique, comme les Pays-Bas. Nous avions dû faire des changements, parce qu'il faut respecter la deuxième meilleure équipe au monde. Et même quand c'est dans 2-1, nous créons encore des occasions dans les dernières minutes. Il y a beaucoup de positif à retirer. C'est dans le caractère, l'état d'esprit de mes joueurs : ils n'abandonnent jamais. Ils l'ont prouvé contre deux équipes de classe mondiale comme les Pays-Bas et la Belgique."

Si la Coupe du monde est à l'horizon, les Gallois joueront leur maintien dans la Ligue A face à la Pologne ce dimanche. "Il ne reste plus qu'un match. Nous devons gagner ce dimanche et nous restons dans cette division. Si, en plus de se qualifier pour la Coupe du monde, nous nous maintenons, c'est un immense accomplissement pour mes joueurs. C'est une finale, oubliez la Coupe du monde. Dimanche, c'est le match que nous voulons gagner."