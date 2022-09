Johan Bakayoko, la révélation belge du PSV : "Je me donne 7.5 ou 8 sur 10 pour mon début de saison"

La saison dernière, il a fait fureur avec les promesses du PSV. Désormais intégré dans le noyau de l'équipe première, le joueur de 19 ans réalise un très bon début de saison.

International belge espoirs à de nombreuses reprises, Johan Bakayoko a intégré cet été le noyau de l'équipe première du PSV Eindhoven. Sous les ordres de Ruud van Nistelrooy, l'ailier de 19 ans semble prospérer aux Pays-Bas. Buteur à deux reprises en six rencontres, le joueur passé par les centres de formation de Louvain, de Bruges, de Malines et d'Anderlecht avait fait trembler les filets à 17 reprises et distillé 12 passes décisives avec le Jong PSV la saison dernière.

"Je me donne un 7.5 ou un 8 sur 10 pour mon début de saison. Nous sommes en tête et j'ai pu recevoir pas mal de temps de jeu, donc je suis satisfait" déclare-t-il à Sporza. "Nous avons une très grande équipe et tout le monde veut jouer. Mais je sens que le club pense que je suis important également. Le groupe a un bon mélange de jeunes joueurs et de cadres plus expérimentés, c'est pourquoi c'est plus facile pour les nouveaux venus de s'intégrer."