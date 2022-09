Lus Enrique se paie ses joueurs après la défaite de l'Espagne

Les Espagnols ont subi une défaite surprise ce samedi soir.

L'Espagne a concédé une défaite surprise face à la Suisse (1-2) samedi en Ligue des Nations. Après la rencontre, le sélectionneur espagnol Luis Enrique a fait part de sa déception devant la prestation décevante de son équipe.

"La défaite fait toujours mal, mais il faut aussi prendre en compte l'adversaire, qui nous a mis énormément en difficulté, qui nous a très bien pressé. On a réalisé la première période la plus brouillonne que j'aie jamais connue depuis le début de ma carrière d'entraîneur. On a encaissé deux buts sur corner, le premier était bien défendu, le deuxième aurait pu être mieux défendu... La deuxième période a été un peu meilleure, mais il faut que l'on attaque la profondeur avec plus de précision. Je crois que depuis le début de ma carrière d'entraîneur, je n'ai pas souvenir d'avoir vu des joueurs aussi imprécis", a lâché le technicien.

Deuxième de son groupe, la Roja devra battre le Portugal mardi pour disputer le Final Four.