🎥 Buteur avec le Canada, Jonathan David lance une belle pique à Nike

Vendredi dernier, le Canada s'est imposé face au Qatar en match amical (2-0). Une préparation satisfaisante pour les Canadiens à deux mois du Mondial, où ils affronteront les Diables Rouges en phase de poules.

Auteur du second but des Canucks, l'ancien joueur de La Gantoise Jonathan David a célébré en cachant de son maillot le logo de l'équipementier de son équipe nationale, Nike.

Une manière de tacler la marque, qui n'avait pas poursuivi le processus de création d'une vareuse originale pour la Coupe du monde, ne pensant pas que le Canada se qualifierait. Ainsi, les Canucks joueront avec leurs anciens maillots, vieux de plus d'un an, dont le design est le même que celui porté par des centaines d'équipes dans le monde...

ūüá®ūüá¶Jonathan David celebrated his goal against Qatar by covering the Nike logo on his shirt.



Canada are the only team who have not been given a new kit for the World Cup and the celebration was likely a protest against the decision.pic.twitter.com/Y3ACvs0Cwo