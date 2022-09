Fabio Capello ne voulait pas de Ronaldo dans son équipe

L'attaquant brésilien ne faisait pas partie des plans de l'entraîneur italien.

A l’occasion du Festival dello Sport de Trente, l’ancien entraîneur du Real Madrid Fabio Capello est revenu sur ses différents passages sur le banc merengue (1996-1997 et 2006-2007), tout en évoquant un mauvais souvenir : sa collaboration avec l’attaquant brésilien Ronaldo !

"La décision de renvoyer Ronaldo et de signer Cassano a contribué à créer un esprit de victoire dans l'équipe. (…) Je me souviens que Silvio Berlusconi (l’ancien propriétaire de l’AC Milan, ndlr) m'a appelé pour me demander comment allait Ronaldo. Je lui ai dit qu'il ne s'entraînait même pas et qu'il aimait beaucoup les fêtes et les femmes, donc l'embaucher pour Milan serait une erreur. Le lendemain, j'ai vu les gros titres des journaux : 'Ronaldo à Milan'. C'était très amusant", a raconté l’Italien, repris par le journal Marca.

Des propos qui risquent de heurter une des légendes du football...