Un coéquipier d'Eden Hazard d'accord avec... le Barça?

Ce serait un changement de club qui n'arrive pas très souvent.

En fin de contrat en juin 2023, le milieu offensif du Real Madrid Marco Asensio (26 ans, 2 apparitions en Liga cette saison) dispose d'un avenir très incertain. Mercredi dernier, l'international espagnol s'est notamment montré très flou par rapport à une rumeur l'associant au FC Barcelone. Et justement, d'après les informations de la radio RAC1, l'ancien joueur de Majorque dispose d'un pré-accord avec les Blaugrana !

En effet, le Madrilène s'est d'ores et déjà entendu avec les dirigeants catalans concernant un futur bail de 4 ans à partir de l'exercice 2023-2024 ! Bien évidemment, un tel choix pourrait agacer les supporters de la Maison Blanche et compliquer, encore un peu plus, la situation actuelle d'Asensio chez le champion d'Europe en titre.