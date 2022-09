Officiel: Amuzu prolonge son contrat au Sporting d'Anderlecht

C'était dans l'air depuis plusieurs semaines.

Francis Amuzu reste fidèle à son club formateur jusqu'en 2025. L'ailier a signé un nouveau contrat, avec une option pour une saison supplémentaire.

Amuzu fait partie de l'académie des jeunes de Neerpede depuis 2015. L'ailier de 23 ans évolue dans le noyau A depuis 2018 et a déjà disputé 166 matchs en mauve et blanc. La saison dernière, il a montré son importance avec 10 buts et cinq passes décisives, dont un triplé contre l'Antwerp.