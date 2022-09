Trois joueurs de la Juventus ne sont pas prolongés

Ces trois joueurs partiront gratuitement en juin prochain.

La Juventus Turin réfléchit déjà à la saison prochaine et, a priori, trois joueurs ne font déjà plus partie des plans de la Vieille Dame. Selon le Corriere dello Sport, le club italien a pris la décision de ne pas prolonger les contrats du latéral Alex Sandro (31 ans, 6 matchs en Serie A cette saison), du milieu Adrien Rabiot (27 ans, 3 matchs en Serie A cette saison) et de l'ailier Juan Cuadrado (34 ans, 6 matchs en Serie A cette saison). Si l'information se confirme, ces trois joueurs partiront donc gratuitement à l'issue de leur contrat l'été prochain. Avis aux amateurs.