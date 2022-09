Une bonne et une mauvaise nouvelle pour le Real Madrid

Un joueur quitte l'infirmerie tandis qu'un autre la rejoint.

Victime d'une blessure musculaire au début du mois de septembre, Karim Benzema a effectué son retour à l'entraînement ce mercredi du côté du Real Madrid. Après avoir loupé trois rencontres avec son club, l'attaquant de 34 ans est prêt à affronter Osasuna dimanche.

Luka Modrić lui, fait le chemin inverse après avoir disputé l'intégralité des deux rencontres avec la Croatie contre le Danemark et l'Autriche. Le milieu de terrain souffre actuellement d'une blessure musculaire à hauteur de la hanche et devrait manquer dix jours de compétition, selon les informations d’El Chiringuito. Il devrait rater les réceptions d'Osasuna, du Shakhtar et éventuellement le déplacement à Getafe.