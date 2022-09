Gaëtan Englebert : "Maxime Cavelier montre qu'il mérite sa chance"

Habituellement à la passe décisive - il a délivré son septième caviar de la saison, ce mercredi soir -, Maxime Cavelier a inscrit son premier doublé sous les couleurs du RFC Liège.

Ce mercredi soir, le RFC Liège s'est largement imposé à domicile face à Dessel Sport (6-0). Habituellement à la passe décisive, Maxime Cavelier a inscrit un doublé dans les dix premières minutes de la rencontre. "Il est concentré, assidu aux entraînements et à l'écoute. Quand on a des qualités, qu'on reçoit sa chance et qu'on montre qu'on la mérite, en se montrant décisif à certains moments sur des centres et sur des buts, c'est normal de se sentir bien. Damien Mouchamps est entré à sa place, réalise une passe décisive et inscrit un but, ce qui démontre qu'il y a des solutions offensivement" commente son entraîneur, Gaëtan Englebert.

Depuis le début de saison, le secteur offensif du RFC Liège fonctionne particulièrement bien. Le Matricule 4 a inscrit 28 buts en 6 rencontres de championnat. "Nous avons la chance d'avoir des joueurs sur les flancs qui sont rapides, qui adressent des bons centres et qui se montrent adroits devant le but, que ça soit Maxime Cavelier ou Benoit Bruggeman de l'autre côté. Si nos attaquants ne parviennent pas à trouver le chemin des filets, d'autres joueurs sont là pour le faire. On sent que le groupe vit bien, et que cela se passe bien pour le moment. Ce qui doit faire la différence, c'est l'ambiance autour de l'équipe. Elle est excellente pour le moment, il faut continuer sur cette bonne dynamique."