Le Jong Genk veut impressionner en Challenger Pro League : "Notre objectif est toujours réalisable"

Tuur Rommens, capitaine des espoirs du KRC Genk depuis deux saisons, analyse le début de saison de ses couleurs.

Comme le SL16 FC, le Club NXT et le RSCA Futures, le Jong Genk évolue en Challenger Pro League cette saison. Tuur Rommens, capitaine des Limbourgeois depuis deux saisons, est satisfait de ce changement. "Comme prévu, le niveau est beaucoup plus relevé que dans le championnat espoirs. Nous avons bien commencé en battant le Lierse 4-1, puis nos avons continué avec la même ligne directrice. Cependant, notre manque d'efficacité devant le but nous a coûté plusieurs points" déclare le joueur de 19 ans à Het Belang van Limburg.

Face à cette opposition d'une qualité nouvelle, le Jong Genk doit s'adapter. "On affronte des joueurs plus puissants que nous. Ils ont plus de maturité, et sont capables de tuer un match lorsqu'ils en ont l'opportunité. Nous sommes largement à leur niveau en termes de qualité, mais ces quelques aspects font la différence. Le RWDM est certainement l'une des meilleures équipes du championnat. Ils se battront pour le titre avec le Lierse, le Beerschot et Beveren."

Après avoir obtenu un bon point face aux Bruxellois juste avant la trêve internationale, le Jong Genk croisera le fer avec Dender ce vendredi soir. "Nous prendrons plus de points au deuxième tour. Nous sommes toujours en phase de rodage et nous peaufinons nos axes de progression. Les Play-Offs sont toujours jouables, mais il faut prendre des points dès maintenant et ne pas laisser les autres équipes s'envoler" conclut le capitaine des promesses de Genk.

Ces Play-Offs, qui permettront aux équipes adultes de se battre pour le titre et aux promesses d'assurer leur maintien en Challenger Pro League, reprendront les six meilleures équipes. A ce stade de la compétition, le RSCA Futures (3e) et le SL16 FC (6e) y figurent. Le Club NXT (9e) et le Jong Genk (10e) ne sont cependant qu'à trois et quatre unités des Rouches.