Une association de droits des femmes demande l'expulsion de l'Iran à la Coupe du Monde 2022

Depuis, des milliers de personnes manifestent dans les rues de la capitale, Téhéran, et à travers tout le pays. La répression de ces manifestations a fait de nombreuses victimes (le chiffre de 70 avait été dépassé dans le cours de la semaine, selon les ONG), et crée la polémique. Une association iranienne pour les droits des femmes, Open Stadiums, qui lutte depuis des années pour l'ouverture des stades de football aux femmes iraniennes, a écrit une lettre ouverte à Gianni Infantino, président de la FIFA. L'objet de cette lettre : demander l'exclusion de l'Iran de la Coupe du Monde 2022.

"En tant que fans de football iranien, c'est le coeur lourd que nous demandons à la FIFA d'exclure l'Iran de sa compétition, suivant les règlements 3 et 4 de ses statuts", lit-on. Ces statuts couvrent les questions des droits de l'homme et de la non-discrimination fondée sur le sexe, la race, la religion, etc. Toute violation de ces points peut valoir la suspension ou l'expulsion de l'organisme mondial du football.

As Iranian football fans, with heavy heart we asked FIFA, due to ongoing human rights violation based on Articles 3-4 of its statutes, immediately expel Iran from #Qatar2022 Worldcup.



