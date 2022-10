Serie A : De Ketelaere et Saelemaekers titulaires, Milan gagne de justesse à Empoli

Milan se déplaçait à Empoli ce samedi, et a calé jusqu'aux...arrêts de jeu.

Charles De Ketelaere, dans un poste de milieu offensif, et Alexis Saelemaekers sur le flanc droit étaient titulaires ce samedi lors du déplacement de l'AC Milan à Empoli. Divock Origi, lui, est toujours absent pour cause de blessure. Malheureusement, Saelemaekers a dû sortir sur blessure à la 33e minute.

L'AC Milan, ensuite, ne parviendra pas à trouver la faille avant que Rebic ouvre le score à la 79e minute, Bajrami lui a répondu dans les arrêts de jeu (90e+2, 1-1). Les champions en titre pensaient donc concéder un nul sur la pelouse d'Empoli...mais finiront par aller chercher la victoire via des buts de Touré et Leao aux 90e+4 et 90e+6 ! Les Rossoneri restent donc sur le podium de Serie A.

01/10/2022 15:00 Napoli - Torino 3-1 01/10/2022 18:00 Inter - AS Roma 1-2 01/10/2022 20:45 Empoli - AC Milan 1-3