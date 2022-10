Un Français chasse l'autre à Tottenham ?

Hugo Lloris aura 36 ans en décembre et le club anglais de Tottenham pense à sa succession, alors que le contrat de l'ancien Niçois et Lyonnais s'arrête en 2024.

The Athletic révèle que les Spurs auraient écrit dans leur short list le nom du portier de Leeds United, Illan Meslier. Le Français de 22 ans, titulaire dans les buts de l'actuel 11e du championnat d'Angleterre depuis deux saisons, représente l'avenir à son poste, malgré qu'Illan Meslier n'ait jamais été convoqué par Didier Deschamps avec l'Équipe de France A, malgré l'hécatombe du dernier rassemblement (Hugo Lloris et Mike Maignan blessés, Alban Lafont et Steve Mandanda avaient été appelés).

Recruté en 2020 à Lorient, après un an de prêt à Leeds, Illan Meslier voit son contrat actuel se terminer en 2026. Tottenham pourrait faire une offre pour le Français à l'été 2023.