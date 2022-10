Hotic et le Cercle éclipsent La Gantoise au terme d'un match complètement fou

Sept buts et de nombreux retournements de situation: duel spectaculaire dimanche après-midi sur la pelouse de la Ghelamco Arena et nouvelle désillusion pour la Gantoise.

Mal embarquée en milieu de classement, la Gantoise avait besoin d'une victoire contre le Cercle pour se relancer, mais la partie ne s'est pas vraiment déroulée comme Hein Vanhaezebrouck l'avait espéré.

Les Buffalos ont, en effet, toujours fait la course derrière, dimanche après-midi. La Gantoise a, en effet, été menée à quatre reprises contre le Cercle. Grâce à un doublé de Cuypers et à un but de Depoitre, Gand a répondu aux buts de Denkey et aux deux premiers buts d'Hotic.

Mais un penalty, accordé après intervention du VAR et transformé par Dino Hotic, a permis au Cercle de faire une dernière différence à la 89e minute de jeu. Les Brugeois s'imposent à Gand (3-4) et sortent enfin de la zone rouge, Gand pointe à la neuvième place du classement avec un maigre bilan de 14 points sur 30.