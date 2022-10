Roy Keane est "embarassé pour Manchester United"

L'ancienne gloire de Manchester United a même couvert Manchester City d'éloges.

Très critique sur le niveau de Manchester United ces dernières années, l'ex-milieu de terrain Roy Keane n’a pas manqué de fracasser la bande à Erik ten Hag à la suite de la déroute contre Manchester City (3-6) ce dimanche dans le derby en Premier League.

"Manchester United n'a rien à retirer de ce match. Du point de vue des joueurs, ils devraient vraiment être embarrassés. Vous ne pouvez pas rentrer à la mi-temps avec un score de 4-0 dans un derby, c'est très embarrassant. Håland et Foden ont été brillants, mais s'ils sont servis par des joueurs comme De Bruyne et que vous lui donnez du temps et de l'espace, vous cherchez les problèmes, et ils ont été punis à juste titre", a déploré l’ancienne gloire de MU au micro de Sky Sports.

Le consultant en est même venu à encenser les Skyblues. "Manchester City a été magnifique. C'est un plaisir de regarder Manchester City. Les regarder en direct, c'est l'une des meilleures équipes que j'ai jamais vues", a conclu l’Irlandais.