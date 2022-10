Steven Defour après la défaite à Bruges : "Ils ont les qualités pour punir de telles erreurs"

Steven Defour était sur le banc du KV Malines hier, il n'a pas pu empêcher ses troupes de s'incliner 3-0 contre le champion de Belgique.

Selon Steven Defour, qui a remplacé Buijs suspendu, Malines a joué une bonne première mi-temps mais a été puni sur de petites erreurs.

"Notre première mi-temps était vraiment bonne. Nous avons formé un bon bloc et avons donné peu d'occasions, mais sur leur premier but, nous étions mal positionnés et ce genre d'erreurs est puni ici. Dans le vestiaire, nous avons martelé que les moments de possession devaient être meilleurs. Nous avons encaissé le deuxième but assez rapidement, puis nous avons commencé à prendre des risques, ce qui nous a permis de laisser plus d'espace. Vous savez que le Club de Bruges a les qualités pour exploiter ces espaces. Offensivement, nous avons créé beaucoup trop peu de choses en deuxième mi-temps."