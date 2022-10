Un doublé de Stassin permet au RSCA Futures de remporter le Clasico espoirs face au SL16 FC

Grâce à deux nouveaux buts de Lucas Stassin, le RSCA Futures s'empare de la tête du championnat, à égalité avec le Beerschot.

Pour conclure cette septième journée de Challenger Pro League, le SL16 FC recevait le RSCA Futures pour le premier Clasico des équipes espoirs dans le monde professionnel. Les Mauves (5e – 10 points) peuvent prendre la tête du championnat en cas de victoire, tandis que les Rouches (6e – 9 points) peuvent revenir à égalité de Lommel, du Lierse et de Beveren et un point derrière le Beerschot, le leader.

Après un premier quart d’heure d’observation, le RSCA Futures alerte en premier le portier adverse. Moussa Ndiaye déborde joliment sur le côté gauche, mais voit sa tentative repoussée par Matthieu Epolo. Progressivement, le SL16 FC met également le nez à la fenêtre. Abdoul Tapsoba reçoit un centre à proximité du point de penalty, mais dévisse complètement sa frappe.

Peu avant la demi-heure de jeu, Ziani accroche Theo Leoni à l’entrée de la surface de réparation et offre un coup-franc très dangereux au RSCA Futures. Après une déviation de Stassin et un contre d’Hubert sur ce ballon donné à ras de terre, le cuir arrive chez Killian Sardella qui réalise une magnifique talonnade et qui ouvre le score en faveur des visiteurs (0-1, 30e).

A l’image de cette reprise manquée de Sacha Banse (38e), les Rouches ne parviennent pas à mettre Bart Verbruggen à contribution. Le SL16 FC est dépassé dans plusieurs compartiments du jeu, notamment au milieu de terrain, et ne parvient pas encore à trouver le cadre. Dans cette première période, seuls Anisse Brrou et Abdoul Tapsoba sont parvenus à alerter le portier bruxellois, mais cela ne fut pas bien dangereux. En toute fin de période, Agyei prolonge un ballon dans la profondeur pour Stassin, qui croise trop son tir (44e).

Les Rouches rentrent des vestiaires avec de meilleures intentions. Thiago Paulo Da Silva, cousin d’Edmilson Junior et peut-être le joueur local le plus en vue ce soir, adresse un centre en direction de la tête d’Abdoul Tapsoba, qui trompe Verbruggen et rétablit l’égalité (1-1, 47e). A l’heure de jeu, le buteur liégeois est forcé de quitter le jeu après un duel aérien face à Lucas Lissens. Quelques instants plus tard, Lucas Stassin reçoit un bon ballon sur le côté droit du rectangle d'Epolo, mais croise de nouveau trop sa frappe. Les jeunes liégeois mettent rarement le nez à la fenêtre mais parviennent à occasionnellement amener du danger devant la cage de Verbruggen. Frédéric Duplus arpente son flanc droit et centre en direction de Brrou, dont la reprise de la tête est écartée par le portier anderlechtois (66e). Sur la contre-attaque, Matthieu Epolo met fin à un cafouillage après deux arrêts devant Ndiaye et Agyei.

C'est le RSCA Futures qui demeure l'équipe la plus dangereuse dans cette rencontre et qui va le confirmer à vingt minutes du terme. Lucas Stassin converti un penalty concédé par Nicholas Rizzo et redonne l'avantage aux Mauves (1-2, 72e). L'attaquant de 17 ans parachève le travail quelques instants plus tard. D'une frappe sèche du pied gauche, il met les Mauves à l'abri (1-3, 76e).

Le score n’évoluera plus. Le RSCA Futures remporte ce premier Clasico espoirs en Challenger Pro League et s’empare de la tête du classement, à égalité avec le Beerschot. Le SL16 FC reste à la 6e position.

Technique de la rencontre

Les buts : Sardella (0-1, 30e), Tapsoba (1-1, 47e), Stassin sur pen (1-2, 72e), Stassin (1-3, 76e)

Avertissements : Duplus, Banse, Rizzo

SL16 FC : Epolo, Duplus, Nekadio (77e Diaw) Rizzo, Paulo da Silva, Bansé, Kuavita (77e Diallo) Ziani (65e Berberi), Canak (77e Ghalidi), Brrou, Tapsoba (60e El Fanis)

RSCA Futures : Verbruggen, Lissens, Sardella, Butera (87e Lapage), Ishaq, Ndiaye, Hubert (89e Engwanda), Leoni, Ait El Hadj, Agyei (79e Masscho), Stassin (87e Monticelli)