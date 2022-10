Carl Hoefkens prévient l'Atlético : "Après Leverkusen et Porto, nous voulons franchir une nouvelle étape"

Ce mardi soir (21h), le Club de Bruges affrontera l'Atlético de Madrid lors de la troisième journée de la Ligue des champions. Après des victoires contre le Bayer Leverkusen (1-0) et au FC Porto (0-4), le Club vise un 9 sur 9 historique en C1.

Carl Hoefkens devra se passer des services de Skov Olsen (intoxication alimentaire) et Boyata (blessé) lors de la réception de l'Atlético de Madrid. Le T1 des Gazelles est confronté également à quelques points d'interrogation au sein de sa défense. Ce n'est que mardi que l'on saura si Odoi sera apte pour le match contre l'Atlético. Sylla et Mata seront dans l'équipe cependant. "Nous avons encore assez de défenseurs, cependant", a déclaré Hoefkens. "Il y a quelques jeunes parmi eux, mais ils se sont bien débrouillés jusqu'à présent."

Une troisième victoire de suite en Ligue des Champions serait une première historique pour le Club de Bruges. Un succès, voire même un point, contre l'Atlético est donc un autre pas dans la bonne direction. "Nous devons absolument montrer que nous y croyons. Ce n'était pas toujours le cas dans le passé. Pour cela, il faut avoir le bon état d'esprit. Nous prenons des mesures dans ce sens. Si on a une bonne journée, on peut toujours prendre quelque chose. Et ensuite, ce que l'adversaire apporte n'a pas vraiment d'importance. Bien sûr, nous savons que nous serons bientôt en compétition avec les meilleures équipes d'Europe. Ce six sur six nous a donné beaucoup de confiance. L'Atlético reste très dangereux, tant à domicile qu'à l'extérieur. Ils ont d'énormes qualités", a précisé l'ancien défenseur.

Carl Hoefkens va défier Diego Simeone. El Cholo est considéré comme l'un des meilleurs entraîneurs au monde, tandis que Hoefkens n'a débuté comme T1 que cette saison. "J'ai beaucoup de respect pour lui. La façon dont il fait jouer son équipe selon son style de jeu : c'est admirable. Lorsque nous avons dû affronter l'Atlético en Youth League il y a quelques années, ces jeunes ont utilisé le même style que l'équipe première. Cela mérite d'être apprécié. Je le tiens en très haute estime pour cette raison, mais nous devons relever ce défi demain soir en tant que club. Nos garçons affrontent des joueurs qui ont fait leurs preuves dans certains domaines. Et contre un club qui appartient au top européen. Après Leverkusen et Porto, nous voulons franchir une nouvelle étape dans ce processus."