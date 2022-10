Didier Lamkel Zé victime d'insultes racistes sur les réseaux sociaux

Didier Lamkel Zé a fait le show hier pendant et après le match face à l'Antwerp. Cela ne convenait pas à de nombreux partisans du Great Old. Le Camerounais a partagé ce qu'il a reçu sur son Instagram, ce qui n'est rien d'autre que des injures racistes.

Provoquant les fans anversois durant la rencontre - ce qui ne leur a pas du tout plu-, Lamkel Zé avait ensuite posté une story sur Instagram de lui et ses coéquipiers fêtant la victoire. "F*ck Antwerp", écvrivait le Camerounais.

Il a ensuite partagé des captures d'écran des messages qu'il avait reçus en retour, beaucoup venant des fans du Great Old. Lamkel Zé a reçu des réactions racistes : "Viens à Anvers et on va voir", "fils de p*te", "banane africaine",...

Il a ensuite fait savoir qu'il allait arrêter de partager ces commentaires, car il y en avait trop. Une enième preuve du niveau totalement arriéré de certains fans...