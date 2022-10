"F*ck Antwerp" : Didier Lamkel Zé tient sa "revanche" contre son ancien club

"Oui, amigos, je vous écoute !" Didier Lamkel Zé s'est présenté devant la presse très amusé après la victoire de Courtrai contre l'Antwerp. Une victoire dans laquelle le Camerounais a encore une fois volé la vedette.

"C'est une victoire méritée", a estimé Lamkel Zé. "Les supporters l'attendaient depuis si longtemps. C'est une victoire pour les supporters et pour un entraîneur (Adnan Custovic) qui n'abandonne jamais."

"J'adore ces matches. Ils (les fans) m'ont insulté, mais cela ne me pose aucun problème. Mais ils doivent aussi supporter une réaction de ma part. Je ne comprends pas pourquoi j'ai reçu un jaune pour ça. J'ai incité la foule, l'arbitre me l'a dit. Qu'il me donne d'abord un avertissement."

"Je suis content oui, parce que quand je suis arrivé ici j'ai dit que deux matchs étaient importants pour moi : les deux matchs contre l'Antwerp. J'avais promis avant le match aux coéquipiers que j'allais apporter des pizzas le mardi si nous gagnions. C'est ce que je vais faire. Je suis un homme de parole."

"Ce "f*ck Antwerp" sur mon Instagram ? Oui, c'était une vengeance. Ils ont essayé de bloquer tous mes transferts. C'est bien pour moi", a ensuite expliqué Lamkel Zé.

© photonews