Confirmation pour Thibaut Courtois, qui souffre d'une sciatique

Petite inquiétude pour Thibaut Courtois : le gardien du Real Madrid souffrirait d'une sciatique qui devrait le laisser sur le flanc quelques rencontres. Heureusement, un retour serait pour bientôt.

La sciatique, particulièrement pour un gardien de but, est un mal imprévisible et qui peut poser de gros problèmes si mal soigné. Et comme le rapporte Cadena Cope ce lundi, les tests complémentaires réalisés au Real Madrid ont confirmé que Thibaut Courtois souffrait bel et bien d'une sciatique, comme craint ce week-end. Son absence est à peu près certaine pour la rencontre de cette semaine face au Shakhtar Donetsk.

Pas d'inquiétude, cependant, à long terme - et par exemple pour la Coupe du Monde, qui débute dans...50 jours. L'objectif est que Courtois soit rétabli à 100% en vue du Clasico face au FC Barcelone, le 16 octobre prochain. On croise les doigts !