📷 Les arbitres pour la 11e journée de Jupiler Pro League sont connus

Ce mardi, l'Union Belge vient de publier la liste des arbitres principaux qui officieront lors de la 11e journée de Jupiler Pro League. Nathan Verboomen sera aux commandes du choc entre le Sporting Charleroi et le Standard de Liège, tandis que Nicolas Laforge officiera du côté de l'Antwerp, qui reçoit Saint-Trond.

Bram Van Driessche sera chargé d'arbitrer la rencontre opposant le KV Mechelen au Sporting d'Anderlecht. Pour sa part, Jonathan Lardot se rendra à Genk - Courtrai.

