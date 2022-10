L'absence de Lukaku, "pas une excuse" pour l'Inter Milan

Toujours pas de Lukaku en Champions League ? Pas question pour Matteo Darmian d'en faire une excuse lors du choc face au Barça.

Romelu Lukaku n'a plus joué depuis fin août, et ne fera pas son retour pour le match très attendu entre l'Inter Milan et le FC Barcelone. Le buteur des Diables Rouges manquera la Ligue des Champions et, a priori, le prochain match de Serie A. "Romelu est important, mais nous avons d'autres joueurs de qualité devant. Ce n'est pas une excuse", assure Matteo Darmian dans des propos relayés par Sky Italia en conférence de presse.

Lukaku était le renfort phare de l'Inter l'été dernier, mais n'a pour l'instant joué que trois matchs, dont aucun en C1. "Nous attendons son retour avec impatience, et lui donne tout ce qu'il a pour revenir", ajoute Darmian. "Et une fois de retour, il nous aidera. Mais en attendant, nous devons trouver les solutions pour le remplacer. Et nous avons la qualité pour".