Leandro Trossard, le grand coup de pied dans la fourmilière

Auteur d'un triplé retentissant face à Liverpool samedi dernier, Leandro Trossard est au centre des débats. Beaucoup pensent que son état de forme actuel doit faire glisser Eden Hazard, dont la méforme se poursuit, sur le banc des Diables lors de la prochaine Coupe du monde.

Le timing qu'a choisi Leandro Trossard pour frapper trois fois face aux Reds était, dans un sens, parfait. Cantonné au rôle de remplaçant aux yeux de Martinez - il n'a joué que 51 minutes sur les deux dernières rencontres de Ligue des nations, rentrant à chaque fois après l'heure de jeu - l'ailier gauche de Brighton a rappelé qu'il était un "tueur de géants" et s'est défoulé sur la pelouse d'Anfield.

L'ancien de Genk et OHL reçoit désormais l'adhésion de plus en plus de fans ou observateurs qui peinent à comprendre pourquoi il ne dispose pas d'une fenêtre plus ouverte en sélection nationale. Plus que sur une culture de l'instant, le football se base sur des faits, et ses fameuses statistiques, primordiales pour un joueur à profil offensif. Depuis le 9 avril dernier, Trossard compte 9 buts et 4 assists en 13 matchs de Premier League.

Son état de forme est donc excellent, et pas qu'avec les Seagulls. Chez les Diables, malgré un temps de jeu réduit, il s'est déjà montré décisif face au Burkina Faso (1 but et 2 assists) lors des amicaux de mars puis a marqué un doublé - dont un but somptueux - face à la Pologne en juin dernier.

© photonews

La question se pose donc raisonnablement : Trossard doit-il être titulaire chez les Diables ? Cela semble mal parti. Déjà, parce que Martinez voyait les derniers matchs de Ligue de nations comme une grande répétion avant le Mondial. L'ailier, qui n'a d'ailleurs pas beaucoup pu se montrer face au Pays de Galles dans un rôle inhabituel et face à des Pays-Bas à l'organisation défensive de très (trop ?) haut niveau, n'a pas marqué assez de points. Voilà pour le purement "individuel", disons.

Ensuite, au poste d'ailier gauche évolue un certain Eden Hazard. Plus que des minutes pour lui permettre de garder le peu de forme qu'il possède encore - ou tenter, tant bien que mal, de lui en redonner -, les derniers matchs avec les Diables ont prouvé que Martinez comptait encore sur lui pour démarrer lors de la prochaine Coupe du monde. Sa communication n'a, elle, laissé aucun doute sur le sujet : Eden sera censé, sauf surprise - on se demande tout de même comment cela pourrait être pire, au Real -, aligner les titularisations dans moins de deux mois.

© photonews

Dans la tête de Martinez - on aimerait bien y être, afin de comprendre et savoir quels choix seront opérés à l'heure de choisir quels joueurs prendre dans ses valises au Qatar - Eden est et reste notre capitaine, celui qui est capable d'encore créer un déséquilibre permanent et user de qualités faisant partie du top mondial.

Alors, certes, on ne touche pas à Eden Hazard, dont le palmarès et le talent pur fon de lui l'un des meilleurs joueurs belges de l'histoire. Nous l'aimons tout autant que Martinez, et sa situation nous attriste tous. Mais la rigidité en l'espoir de le voir revenir au top dans un si court laps de temps doit-il prédominer sur ce que nous montre chaque week-end un joueur avide d'enfin se montrer en sélection nationale, dans une compétition d'une telle envergure ? La réponse n'appartient qu'à un seul homme.