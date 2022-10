Christophe Galtier et le PSG se méfient de Benfica : "On vient chez un adversaire qui est invaincu"

Le PSG a parfaitement entamé sa campagne de Ligue des Champions cette saison avec deux victoires. Cela lui permet de se présenter en leader de la poule H sur la pelouse de Benfica. Une place qu'il partage avec son hôte portugais

Le Paris Saint-Germain se méfie de Benfica. Les Portugais sont en forme et sont redoutables à domicile. Et comme les Parisiens, ils n'ont toujours pas connu la défaite. "C’est une équipe qui, depuis le début de la saison, est invaincue. Elle est intéressante à voir jouer, bien organisée. Il y a de la qualité individuelle et de la force collective. Au fur et à mesure que les matchs se déroulent depuis le début de la saison et qu’on a pris connaissance du tirage, on suit cette équipe et je ne suis pas surpris qu’elle soit à ce niveau. Benfica peut prétendre à être favori de ce groupe-là", a confié Christophe Galtier en conférence de presse.

Le coach du PSG s'attend à une très grosse ambiance dans un stade où jamais un club français ne s'est imposé. "On est serein. On vient chez un adversaire qui est invaincu, dans une ambiance extraordinaire. J’ai des joueurs avec beaucoup d’expérience et de vécu. Il faudra être capable de bien jouer, on a les qualités pour se défaire de la pression du public et de l’adversaire", a conclu le technicien français.