Les Belges de Milan écrasés par Chelsea, Dortmund et ses Diables enfoncent Séville, fortunes diverses pour le PSG, City, le Real et la Juve

Beaucoup de Belges étaient blessés ou n'ont pas eu énormément de temps de jeu lors de cette soirée de Ligue des Champions.

L'AC Milan, qui était privé de Saelemaekers - blessé - et Vranckx - non repris -, n'a pas fait le poids face à Chelsea. Les Blues, bien meilleurs que leurs adversaires au niveau de l'impact physique et de l'animation offensive, ont frappé trois fois, par Fofana (24e), Aubameyang (56e) et James (62e). De Ketelare, titulaire, n'a pas réalisé une bonne prestation, tandis qu'Origi est monté en cours de match et n'a pas pesé sur la défense de Chelsea. Chelsea se relance, Milan doute.

Avec Meunier titulaire et Hazard monté en toute fin de match, Dortmund a prolongé la crise de Séville. Le BVB s'est imposé 1-4. Januzaj est resté sur le banc côté Sévillans.

Manchester City n'a pas eu besoin de Kevin De Bruyne - laissé au repos - pour écraser Copenhague. Haaland a encore marqué, par deux fois. Score final : 5-0. Les Citizens sont plus que jamais leaders de leur groupe. A noter que l'ancien Anderlechtois, Gomez, a délivré un assist, son 2e cette saison.

Sans Courtois, qui souffre d'une sciatique, et Hazard qui n'est pas monté - faut-il encore le préciser ? -, le Real s'est imposé non sans mal face au Shaktar Donetsk (2-1). Bogdan Mykhaylichenko, lui ancien joueur des Mauves, a offert un assist sur la réduction du score.

Le PSG s'est, malgré un bijou absolu de Lionel Messi, un peu pris les pieds dans le tapis face au Benfica. Danilo a marqué contre son camp, après que la Pulga ait ouvert le score.

Enfin, la Juve s'est rassurée en gagnant 3-1 face au Maccabi Haifa (3-1).