Sadio Mane donne son favori pour la Ballon d'Or

Après la large victoire des siens face à Plzen ce mardi soir (5-0), Sadio Mané a estimé que Karim Benzema méritait "largement" le Ballon d'Or.

Ce mardi soir, le Bayern Munich s'est largement imposé face à Plzen (5-0). Après la rencontre, Sadio Mane a été interrogé sur son favori pour le Ballon d'Or. Selon lui, il ne souffre d'aucun doute. Karim Benzema, qui a battu les Reds de Mané avec le Real Madrid lors de la finale de la dernière Ligue des Champions, doit être le grand gagnant.

"Il a fait une bonne, une grande saison avec le Real. Je suis très content pour lui. Je pense qu'il mérite largement le Ballon d'Or."

Interrogé sur ses chances de remporter le précieux sésame après sa belle saison à Liverpool et sa victoire lors de la Coupe d'Afrique des Nations, l'international sénégalais a répondu. "Je suis très heureux d'avoir remporté cette CAN, pour moi et pour tout le pays. Mais sincèrement, Karim le mérite."

Si l'attaquant du Real Madrid remporte le trophée le 17 octobre prochain, il deviendrait le premier français vainqueur du Ballon d'Or depuis Zinédine Zidane, en 1998.