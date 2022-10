Braga et son entraîneur ne prennent pas l'Union de haut : "On sait de quoi ils sont capables"

Duel attendu ce jeudi en Europa League, entre deux équipes qui comptent 6 points sur 6 et comptent bien faire déjouer leur adversaire.

En conférence de presse - via la DH, le coach de Braga, Artur Jorge, est d'abord revenu sur la défaite de vendredi dernier face à Porto (4-1), la première de la saison. "Mes joueurs ont montré une réaction dès le retour des vestiaires et ont fait preuve de caractère à l'entraînement. Nous restons en confiance pour ce jeudi."

La confiance, justement, Artur Jorge sait que lui et ses hommes ne devront pas l'afficher en excès face à l'Union Saint-Gilloise."L’Union a disputé les playoffs pour accéder à la Ligue des champions en Belgique, ils sont actuellement quatrièmes du championnat. On les a bien étudiés, on sait que ce sera compliqué."

"On sait de quoi ils sont capables", a assuré Artur Jorge. "Cette équipe est à nouveau en forme cette année. Ils montent en puissance. Ils ont battu les Rangers et ont bien commencé en Europa League. On connait leur compétences, il faudra livrer un match exigeant."