Le comparse de Romelu Lukaku vit-il ses dernières semaines à l'Inter Milan ?

L'agent du comparse de Romelu Lukaku a ouvert la porte à un départ dans un avenir proche.

Dans un entretien accordé à TyCSports, l'agent de Lautaro Martinez s'est exprimé sur l'avenir de son joueur, comparse de Romelu Lukaku sur le front de l'attaque de l'Inter Milan. Alors que l'attaquant argentin avait déjà des offres sur la table lors du dernier mercato estival, Alejandro Camaño a ouvert la porte aux intéressés pour les prochaines échéances.

"« À l’avenir, tout peut arriver, l’Inter ne vit pas son meilleur moment, mais c’est une grande équipe et un endroit fantastique. Personne n’exclut que d’autres clubs arrivent sur le marché et s’intéressent fortement à lui, mais Lautaro n’est pas pressé et laisse le football montrer la voie », a ainsi assuré le représentant du buteur de 25 ans.