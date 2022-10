Premier League : Manchester City et Haaland encore en démonstration, Tielemans et Leicester encore battus

Des scores assez élevés en Premier League, un but d'Haaland, un assist de KDB, une défaite de Leicester City : la routine, quoi.

Manchester City recevait Southampton ce samedi sur le coup de 16h, avec Kevin De Bruyne côté Skyblue mais toujours pas de Roméo Lavia côté Saints, le jeune belge étant blessé. Manchester City aura besoin d'un petit tour de chauffe, mais c'est Joao Cancelo, le Citizen le plus en jambes, qui finira par ouvrir le score à la 20e sur une très belle accélération (1-0). On reprendra ensuite la routine : sur une reconversion éclair, Kevin De Bruyne décalera tranquillement Phil Foden, buteur (2-0, 32e). KDB offre là sa 9e passe décisive de la saison, déjà.

En seconde période, Riyad Mahrez, qui essayait depuis longtemps, finira par trouver la faille au retour des vestiaires (49e, 3-0) avant qu'un nom inévitable s'ajoute au tableau d'affichage : celui d'Erling Haaland (65e), servi à ras de terre par Cancelo. Score final 4-0, et des Citizens décidément inarrêtables.

Leicester City retombe sur terre

On croyait Leicester City enfin lancé avec sa belle victoire la semaine passée contre Notthingam Forest, mais les équipiers de Youri Tielemans sont retombés dans leurs travers. En déplacement à Bournemouth, les Foxes, avec Wout Faes et Timothy Castagne également dans le onze, se sont inclinés (2-1). Ils avaient pourtant ouvert le score via Daka en début de match, mais Bournemouth reprendra le contrôle de la rencontre en seconde période. Leicester reste avant dernier, et n'a toujours pris aucun point hors de ses bases.

Chelsea, de son côté, a tranquillement déroulé face à Wolverhampton (3-0), avec des buts de Kai Havertz juste avant la pause, puis de Pulisic et Broja en seconde période. Les Blues restent donc devant Newcastle au classement, les Magpies ayant de leur côté écrasé Brentford (5-1). Le "nouveau riche" de Premier League est 5e au classement mais compte 2 matchs de plus que ses proches poursuivants.