đŸŽ„ Landry Dimata a retrouvĂ© le chemin des filets !

Un an et demi plus tard ou presque, Landry Dimata a retrouvé le chemin des filets, avec le NEC NimÚgue.

Nany Dimata (25 ans) continue son retour au premier plan aux Pays-Bas. Titulaire indiscutable en Eredivisie avec le NEC Nimègue, l'ancien du RSC Anderlecht avait déjà délivré un assist il y a quelques semaines. Le voilà enfin buteur, ce samedi contre l'Excelsior Rotterdam (1-1). Dimata n'avait plus marqué depuis mai 2021 : c'était en Liga 2 avec l'Espanyol Barcelone. Espérons pour le Belge que la machine est bel et bien relancée ! âšœ GOL - DOELPUNT - GOAL

NEC NIJMEGEN!!! đŸ„ł



⏰ | 59 Minutos



đŸ‘ŠđŸœ Landry Dimata



🇩đŸ‡Ș NEC Nijmegen 1⃣

đŸ–€ SBV Excelsior 0⃣



📌 | Eredivisie 2022/23 - 09º Rodadapic.twitter.com/1FMFz8o5nT — đŸ‡łđŸ‡± Futebol Holandês đŸ‡łđŸ‡± (@FutebolHolandes) October 8, 2022