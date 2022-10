Inquiétude pour Julien Duranville, sorti blessé à Malines

On s'est demandé, à la sortie de Julien Duranville, s'il s'agissait d'un remaniement tactique ou d'une blessure du jeune anderlechtois.

Sortir un jeune de 16 ans à la demi-heure pour cause de remaniement tactique paraissait peu probable, et la confirmation est rapidement tombée : Julien Duranville s'est blessé. Il a signalé avoir senti "quelque chose" au niveau de sa cuisse, et craindrait une déchirure. Cela signifierait des semaines d'absence potentielle pour l'ailier.

Plus de tests seront effectués ce lundi. Julien Duranville avait été aligné dans un rôle inédit, aux côtés de Fabio Silva en attaque, mais le système n'a pas été couronné de succès et Felice Mazzù a profité de la blessure du joueur pour en changer. Anderlecht a alors relevé la tête.