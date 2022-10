La direction du Standard aurait renoué le contact avec Selim Amallah

L'international marocain et le Standard discutent à nouveau d'une prolongation de contrat.

L'avenir de Selim Amallah (9 matchs, 4 buts et 1 assist cette saison) au Standard de Liège s'était considérablement assombri ces derniers jours. La direction avait décidé de le suspendre pour le derby wallon à Charleroi, et Ronny Deila avait déclaré que cela était "une question de valeurs". Le joueur avait d'ailleurs réagi sur les réseaux sociaux.

La cause de cette mise à l'écart : les discussions - bloquées - autour de la prolongation du contrat du Marocain. La direction du Standard avait demandé à ce qu'Amallah revienne avec "une réponse claire" en ce début de semaine. Il s'entraîne actuellement hors du groupe et un "programme différencié" lui est pour l'instant appliqué tant que le problème n'est pas réglé.

Mais les choses ne sont pas restées immobiles et, selon la DH, les parties ont discuté à nouveau ce mardi. Alors que, en début de journée, les représentants d'Amallah - Stellar Sports - avaient fait savoir aux dirigeants liégeois que leur client n'était pas enclin à signer la proposition qu'il avait pourtant accepté oralement quelques semaines auparavant, un nouvel accord serait né de la réunion entre Amallah et Fergal Harkin, cet après-midi.

Les discussions seraient donc à nouveau ouvertes et les parties auraient prévu de se revoir ce mercredi afin d'aboutir à un accord définitif et clôturer ce dossier, pour ce jeudi au plus tard.