Le coach de Dortmund confirme la blessure de Thomas Meunier

Mauvaise nouvelle pour le Diable Rouge, dont la durée d'indisponibilité doit être encore définie.

A l'assist lors du match nul face à Séville (1-1) ce mardi en Ligue des Champions, Thomas Meunier (12 matchs cette saison) a dû quitter la pelouse en fin de rencontre suite à des douleurs ressenties après un effort réalisé 10 minutes plus tôt.

Après le match, le coach de Dortmund, Edin Terzic, a confirmé ce qui ressemble de plus en plus à une mauvaise nouvelle. "Thomas s'est blessé à l'aine", a confirmé Terzic. "Mais on ne peut pas encore estimer la gravité. Pour ce faire, nous devons y regarder de plus près et l'examiner à nouveau mercredi."

Si la durée d'indisponibilité dépend bien entendu du muscle touché et de la gravité de la blessure, on parle déjà d'une absence de plusieurs semaines. La Coupe du monde, elle, est dans 5 semaines...