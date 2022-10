Le tunnel sera plus long que prévu pour Zinho Vanheusden

A peine de retour sur les terrains avec l'AZ Alkmaar, le défenseur de 23 ans s'est occasionné une nouvelle blessure. Une énième tuile, qui va renforcer son image de joueur fragile et surtout freiner davantage une carrière déjà bien mal en point.

On aurait espéré ne plus écrire sur les déboires de Zinho Vanheusden et ses séjours à l'infirmerie, qui ces dernières années ont pris plus d'importance que ses apparitions sur les terrains.

Mais voilà, lorsque le sort s'acharne, que les dieux du ballon rond ne vous font absolument pas de cadeau, il ne reste plus qu'à subir et espérer que les lendemains seront meilleurs. Pourtant, Zinho et le staff médical de l'AZ avaient tout mis en place pour que son retour se fasse dans les meilleures dispositions.

© photonews

Le défenseur, qui sortait d'une seconde partie de saison noire avec le Genoa, s'était d'abord légèrement blessé aux ischios-jambiers en préparation. Il avait alors été progressivement réintégré aux séances collectives.

En septembre, les choses s'arrangeaient : Vanheusden disputait 45 minutes d'un match amical avec les U21 de l'AZ, et apparassait pour la première fois depuis le mois de février sur une feuille de match - face aux Ukrainiens du Dnipro, en Conference League - la semaine d'après.

La patience de Zinho semblait, enfin, ou plutôt une nouvelle fois, payer. Son coach, Pascal Jansen, le faisait monter pour une petite minute le 1er octobre dernier, face à Groningue. Des débuts - forcément - discrets, mais tellement importants pour lui. "Tout ce que vous demandez dans ces moments-là, c'est de refouler les pelouses avec vos amis", avait-il déclaré, "très heureux", aux médias de son club. 5 jours plus tard, il montait à la place de Maxim Dekker à l'heure de jeu face à l'Apollon Limassol.

Mais l'optimisme et le sourire qui recommençait enfin à se dessiner ont été effacés, aussi rapidement qu'ils étaient apparus. La faute à un contact avec Bas Dost ce week-end. Le verdict implacable, impitoyable, fait très mal : Vanheusden s'est fracturé le pied. Il sera absent pour une durée indisponible, plusieurs semaines, dit-on.

Retour à la case infirmerie, donc, pour Vanheusden, qui va devoir batailler pour refouler les pelouses et ne pas se décourager après ce nouveau et cruel coup d'arrêt. Alors que l'AZ est leader d'Eredivisie et de son groupe de Conference League, le Belge voit son retour freiné par une tuile qui ne lui rend pas non plus service lorsque l'on sait qu'il est prêté avec option d'achat par l'Inter.

Chez les Diables, aussi, on desépère de revoir un jour Vanheusden. Même s'il était raisonnablement impossible de le voir entrer dans la course pour une place au Qatar, celui qui compte une cap en sélection nationale n'a rarement semblé en être aussi éloigné...