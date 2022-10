Naples se qualifie, l'Ajax est au bord de l'élmination

Les Ajacides sont en train de passer complètement à côté de leur campagne européenne.

Après sa (lourde) défaite à domicile contre le Napoli, l'Ajax devait se reprendre au Stade Diego Armando Maradona. Mais au début de la rencontre, ce sont les Italiens qui frappent les premiers et deux fois. Dès la 4ᵉ minute, il y a un premier but de Lozano. Le deuxième tombe 12 minutes plus tard via Raspadori. L'Ajax est dans de beaux draps.

Juste après la pause, Davy Klaassen réduit la marque et redonne espoir aux Néerlandais. Cependant, Kvaratskhelia redonne deux buts d'avance aux siens sur penalty. La nouvelle réduction du score, aussi sur penalty, de Bergwijn ne servira à rien, surtout après le petit but d'Osimhen (4-2).

Avec 12 points, le Napoli se qualifie pour les huitièmes de finale. Pour l'Ajax, cela se complique puisque si Liverpool s'impose ce mercredi soir face aux Rangers, les hommes de Schreuder auront 6 points de retard sur les hommes de Klopp à deux journées de la fin.