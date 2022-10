Sébastien Haller parle de son combat contre le cancer : "Je ne peux pas me plaindre"

L'attaquant international ivoirien a parlé de sa lutte contre son cancer des testicules, diagnostiqué peu de temps après son arrivée à Dortmund.

Auteur d'une saison immense notamment en Ligue des Champions avec l'Ajax Amsterdam l'année passée, le ciel est tombé sur la tête de Sébastien Haller. Peu de temps après son transfert au Borussia Dortmund, un cancer des testicules lui a été diagnostiqué.

Dans une interview accordée à l'UEFA, Sébastien Haller a parlé de son combat, toujours avec optimisme et honnêteté. "J'ai la chance de me sentir bien. Je suis physiquement capable de travailler, je me sens bien d'un point de vue mental et physique, ce qui est bien sûr utile pour combattre cette maladie", déclare Haller, qui parle déjà d'un retour."J'ai un calendrier en tête. Si j'ai la chance de ne pas avoir à subir d'opération, les choses peuvent aller très vite."

"J'étais un enfant gâté", continue-t-il. "Je n'ai jamais eu de soucis. C'est la première grande épreuve à laquelle j'ai dû faire face. Certaines personnes commencent leur vie comme ça. J'ai eu la chance que cela arrive plus tard dans ma vie, donc je ne peux pas me plaindre. C'est un défi, un énorme défi, et le fait que vous ayez été capable de le surmonter signifie que vous êtes un guerrier."